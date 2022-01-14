نشر أستاذ علم المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، مقطع فيديو للحظة تشكل شاهقة مائية صغيرة.
وأوضح المسند أن الشاهقة تشكلت بالقرب من ساحل جدة صباح اليوم (الجمعة)، وذلك تزامنا مع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
يشار إلى أن الشاهقة المائية هي ظاهرة نادرة الحدوث تتكون من اختلاط الهواء بالماء لتتشكل كتلة سحابية عمودية فوق بحيرة أو محيط عندما يمر هواء بارد فوق مياه دافئة. وفق “أخبار 24”.
شاهقة مائية صغيرة تتشكل أمام ساحل #جدة صباح اليوم.
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/IPMoyauXvW
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 14, 2022