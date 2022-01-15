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جديد المحليات > مهندسة سعودية تُحقق جائزة “مبتكرون دون 35” لابتكارها شريحة تكشف مرض السرطان
15/01/2022   6:56 ص

مهندسة سعودية تُحقق جائزة “مبتكرون دون 35” لابتكارها شريحة تكشف مرض السرطان

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حققت المهندسة دانا السليمان، الجائزة العالمية “مبتكرون دون 35” لتوصلها إلى ابتكار شريحة تكشف عن مرض السرطان وأنواعه داخل جسم المريض.

وأوضحت المهندسة دانا في مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، أن الابتكار عبارة عن شريحة صغيرة مكونة من إبر دقيقة مُغطاة بمادة توضع على البشرة وتعمل على امتصاص السائل الموجود والكشف عن المؤشرات الحيوية الخاصة بالسرطان.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن ابتكارها حصل على براءة اختراع أمريكية ويتم العمل حالياً على تطوير التقنية وصناعتها من مواد مُستدامة موجودة بالمملكة، مبينةً أن الطريقة الرئيسية والتقليدية للكشف عن السرطان تسبب صعوبة لدى المرضى.

مهندسة سعودية تُحقق جائزة “مبتكرون دون 35” لابتكارها شريحة تكشف مرض السرطان

جديد المحليات
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