تفاعل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مع الألوان الشعبية المُقدمة خلال الحفل الختامي لرالي داكار السعودية 2022، حيث أدى “الخطوة الجنوبية”.
وأظهر مقطع فيديو، الأمير خالد الفيصل وهو يتفاعل ويؤدي “الخطوة الجنوبية” خلال تواجده بالمكان المُخصص له لمتابعة فعاليات رالي داكار السعودية 2022 بحلبة كورنيش جدة.
وحضر أمير مكة أمس (الجمعة)، حفل تتويج الفائزين بالسباق في فئاته الست؛ وهي “السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى فئة داكار كلاسيك.
وفق “أخبار 24”.