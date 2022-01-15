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جديد المحليات > استشاري يُفسر سبب ارتفاع الحالات الحرجة بـ”كورونا” في المملكة
15/01/2022   6:56 ص

استشاري يُفسر سبب ارتفاع الحالات الحرجة بـ”كورونا” في المملكة

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أرجع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، ارتفاع عدد الحالات الحرجة بفيروس “كورونا” في المملكة إلى معاناة بعض الأشخاص من مشاكل مناعية.

وبيّن الشهري في مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن أحد أسباب هذا الارتفاع على المستويين المحلي والعالمي هو عدم حصول البعض على الجرعة التنشيطية، أو الجرعات المُضادة لفيروس “كورونا” بشكل كامل.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن مخالطة الفئات التي ترتفع معدلات الخطورة لديها خاصة كبار السن والحصول على الجرعة التنشيطية، مبيناً أن تلك الموجة هي موجة غير المُطعمين.وفق “أخبار 24”.

استشاري يُفسر سبب ارتفاع الحالات الحرجة بـ”كورونا” في المملكة

جديد المحليات
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