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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح لتجنب تكَون حصوات المرارة ويحذر من الخلطات الشعبية
15/01/2022   6:55 ص

بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح لتجنب تكَون حصوات المرارة ويحذر من الخلطات الشعبية

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وجّه استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور حمد السبيعي، مجموعة من النصائح لتجنب تكوين الحصوات في المرارة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من المهم الالتزام بشرب كميات مناسبة من المياه، والحرص على النزول التدريجي للوزن لمنع تكون الحصوات، مؤكدًا أنه لا يوجد دواء يمنع تكون الحصوات في المستقبل.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الخلطات الشعبية، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على الكبد والكلى، مؤكدًا أن الخضوع لعملية لإزالة الحصوات يعد الحل الأمثل لتجنب مضاعفاتها.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح لتجنب تكَون حصوات المرارة ويحذر من الخلطات الشعبية

جديد المحليات
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