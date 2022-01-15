حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من أن استخدام البخور في المنزل مرتين فأكثر أسبوعيًا يثير نوبات الربو عند الأطفال 3 أضعاف مقارنةً بمن لا يستخدمون البخور نهائيا في المنزل.
وأوضح النمر، أن من أشهر مثيرات نوبات الربو: الغبار، والجو البارد، والتهاب الحلق والصدر، والبخور.
ومن جانبها قدمت مدينة الملك سعود الطبية، في رسالة توعوية مجموعة من النصائح والإرشادات لمرضى الربو، منها، تجنب الأمطار والهواء البارد، مع تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، مع اقتناء بخاخ الربو الوقائي الموصوف من قبل الطبيب. وفق “أخبار 24”.