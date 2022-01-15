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جديد المحليات > إصدار أكثر من 346 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس
15/01/2022   11:35 ص

إصدار أكثر من 346 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي التصاريح التي أصدرتها أمس (الجمعة) للصلاة والعمرة في المسجد الحرام، بلغ أكثر من 346 ألف تصريح، وفي المسجد النبوي نحو 11 ألف تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار نحو 104 آلاف تصريح للعمرة أمس، و242 ألف للصلوات، وفي المسجد النبوي تم إصدار أكثر من 7 آلاف تصريح للصلاة بالروضة، وقرابة 4 آلاف زيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأبانت أن المتوسط اليومي لإصدار التصاريح بلغ نحو أكثر من 76 ألف تصريح للصلاة، و64 ألفًا للعمرة في المسجد الحرام.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لتصاريح المسجد النبوي بلغ نحو 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، و9 آلاف تصريح أخرى للصلاة في الروضة الشريفة. وفق “أخبار 24”.

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إصدار أكثر من 346 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس

جديد المحليات
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