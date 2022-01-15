تركي آل الشيخ يرد على ما أُثير حول تدخله في انتقال “حمدالله” وتجديد “كنو”

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إنه صُدم من سؤال بعض الأشخاص له عن تدخله في صفقة انتقال محترف النصر السابق عبدالرزاق حمد الله إلى نادي الاتحاد، متسائلًا عن سبب تدخله في صفقة كهذه.
وأضاف آل الشيخ، عبر مساحة على حسابه في موقع “تويتر”، أنه لو يملك أموالًا إضافية لمنحها لناديه ألميريا الإسباني، مشددًا على أنه لو تدخل في أي صفقة لظهر ذلك في صور أو تغريدات.
وأكد أنه منذ غادر منصبه في الهيئة العامة للرياضة قبل ٣ سنوات، لم يتدخل في أي شأن رياضي، لافتًا إلى أن الزج باسمه مجرد تصفية حسابات.
وشدد على أنه عندما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، كان ينظر لجميع الأندية بسواسية، أما الآن فقد رجع لناديه الذي يشجعه (الهلال)، وهذا شيء قانوني. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بعض اللاعبين أمثال جوميز وعبد الله الحمدان وغيرهما يشكرونه من وقت لآخر، لعلاقته الطيبة بهم منذ فترات طويلة، وليس للموضوع صلة بوجود تدخل له في الشأن الرياضي.
وتابع أن البعض سأله عن صفقة حمدالله وهو على فراش المرض، وهو الأمر الذي لا يصدق، نافياً ما ردده البعض حول تجديد اللاعب محمد كنو تعاقده مع الهلال.
وأشار إلى أنه يعيش مثل رجل ثمانيني، حيث قسّم أمواله على أولاده، ولم يتبق منها إلا ما ينفقه على علاجه وبعض أموال ناديه ألميريا.