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جديد المحليات > “آل الشيخ”: الممثلون العالميون كانوا يخشون المجيء للمملكة والآن يريدون الحضور لتصوير عدة أفلام
15/01/2022   11:37 ص

“آل الشيخ”: الممثلون العالميون كانوا يخشون المجيء للمملكة والآن يريدون الحضور لتصوير عدة أفلام

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إنه يعمل حاليًا على إنهاء فيلمه “تشيللو” مع عدد من النجوم العالميين، أحدهم حاصل على الأوسكار، وسيعرض خلال الفترة بين شهري مايو وأغسطس 2022.

وأكد آل الشيخ، خلال حديث له على مساحة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سابقًا قبل هذا الفيلم، كان الممثلون العالميون يرفضون الحضور للسعودية بسبب الدعاية السلبية عن المملكة في الخارج.

وأوضح أنه بعد تجربة هؤلاء النجوم التصوير في المملكة، ونظرًا لما وجدوه في السعودية من محبة وشعبية، وشركات مونتاج وأماكن تصوير، أصبحوا يريدون توقيع عدة أفلام لتصويرها في المملكة. وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ”: الممثلون العالميون كانوا يخشون المجيء للمملكة والآن يريدون الحضور لتصوير عدة أفلام

جديد المحليات
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