بالفيديو : شابان في بللسمر يقطعان 200 كيلومتر على الخيل لتجربة معاناة الماضي

قطع شابان مسافة 200 كيلومتر على الخيل في مركز بللسمر بمنطقة عسير، كتجربة مختلفة لقياس المعاناة التي كان يعيشها الأشخاص في الماضي.
وأوضح الكابتن عبدالعزيز بن عون، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن المسار كان مجرد فكرة خطرت له خاصة أنه مروّض خيول، حيث إنه دائما ما يقطع مسافات طويلة، مبينا أن هدفه كان الخروج من وادي بن هشبل وخميس مشيط حتى محافظة تنومة.
وأبان أن الفكرة تطورت بضرورة وجود مرافق معه؛ لأن الموضوع يعد صعبًا والمسافة طويلة، مشيراً إلى أنه بالرغم من الصعوبات والعقبات التي واجهتهما خلال الرحلة فإنها كانت ممتعة، كما أنهما وكذلك الخيل بحالة جيدة بعد إتمام هذه الرحلة.
وأشار إلى أن المتعة في الموضوع هي أنهما مارسا نوعًا من أنواع الرياضة، كما أنها تجربة مختلفة وعاشا شيئًا من تراث الأجداد لقياس المعاناة في الماضي، حيث كانت الخيل هي وسيلة التنقل المتوفرة لهم آنذاك.
فيديو | مراسلنا “عثمان بن مرشد”: شابان يقطعان 200 كيلومتر على الخيل في بللسمر بتجربة مختلفة لقياس المعاناة في الماضي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/I8UTMrEBxi
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 14, 2022
وفق “أخبار 24”.