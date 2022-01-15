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جديد المحليات > بينها “البوليفارد”.. إغلاق معظم مناطق موسم الرياض بسبب الأحوال الجوية
15/01/2022   3:40 م

بينها “البوليفارد”.. إغلاق معظم مناطق موسم الرياض بسبب الأحوال الجوية

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أعلن موسم الرياض، اليوم (السبت)، إغلاق معظم المناطق الترفيهية بسبب الأحوال الجوية.

وأكد أنه تم إغلاق منطقتي “رياض سفاري” و”شجرة السلام”، و”قرية زمان”، و”ونتر وندرلاند”، على أنن تعاود جميع هذه الفعاليات نشاطها اعتبارًا من يوم غد (الأحد).

كما أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، أنه تم إغلاق مناطق “نبض الرياض، و”كومبات فيلد”، و”العاذرية”، وبوليفارد رياض سيتي”؛ نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدينة الرياض.

وكان قد تم الإعلان أمس (الجمعة) عن تأجيل حفلة فرقة “ستراي كيدز “والنجمة تشونغها في “بوليفارد بلس” حتى إشعار آخر.

وفق “أخبار 24”.

بينها “البوليفارد”.. إغلاق معظم مناطق موسم الرياض بسبب الأحوال الجوية

جديد المحليات
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