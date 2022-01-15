بينها “البوليفارد”.. إغلاق معظم مناطق موسم الرياض بسبب الأحوال الجوية

أعلن موسم الرياض، اليوم (السبت)، إغلاق معظم المناطق الترفيهية بسبب الأحوال الجوية.
وأكد أنه تم إغلاق منطقتي “رياض سفاري” و”شجرة السلام”، و”قرية زمان”، و”ونتر وندرلاند”، على أنن تعاود جميع هذه الفعاليات نشاطها اعتبارًا من يوم غد (الأحد).
كما أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، أنه تم إغلاق مناطق “نبض الرياض، و”كومبات فيلد”، و”العاذرية”، وبوليفارد رياض سيتي”؛ نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدينة الرياض.
وكان قد تم الإعلان أمس (الجمعة) عن تأجيل حفلة فرقة “ستراي كيدز “والنجمة تشونغها في “بوليفارد بلس” حتى إشعار آخر.
نظرًا للأحوال الجوية تم إغلاق منطقة #شجرة_السلام اليوم 🙏
نستقبلكم بكرة ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/djl0rCuNbS
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2022
بسبب الأحوال الجوية تم إقفال منطقة #رياض_سفاري اليوم 🙏
نستقبلكم قريب ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/vne2rztGPs
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2022
بسبب الأحوال الجويّة ولسلامتكم تم إغلاق #ونتر_وندرلاند اليوم 🎠🌧
نرجع نستقبلكم بكرة 🙏❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/3I0HAWAr2t
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2022
تم إغلاق #قرية_زمان بسبب الأحوال الجوية 🙏
نستقبلكم بكرة ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/gyhlPUwBmV
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2022
لسلامتكم، وعشان الأجواء الممطرة اليوم ⛈
تم إغلاق منطقة #بوليفارد_رياض_سيتي 🙏#موسم_الرياض pic.twitter.com/28YtRXvpag
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2022
وفق “أخبار 24”.