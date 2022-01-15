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جديد المحليات > تشمل 160 طناً من الأكسجين.. وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى تونس لمكافحة “كورونا”
15/01/2022   3:41 م

تشمل 160 طناً من الأكسجين.. وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى تونس لمكافحة “كورونا”

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وصلت دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية إلى تونس، لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشمل الدفعة الجديدة من المساعدات السعودية الطبية 160 طناً من الأكسجين السائل، وذلك في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.

وكان في استقبال الدفعة في الميناء البحري بمنطقة رادس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزير الصحة التونسي المكلف علي مرابط، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطالله، إلى جانب كوادر وقيادات من وزارة الدفاع التونسية.

من جانبه، قدم وزير الصحة التونسي شكره لقيادة المملكة على وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، مؤكدًا أن هذه الدفعة الجديدة تأتي امتدادًا لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في تونس. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المساعدات الصحية التي قدمتها المملكة إلى تونس خدمت الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية في كامل البلاد، وأنقذت الكثير من الحالات الحرجة.

المساعدات السعودية الطبيةالمساعدات السعودية الطبيةالمساعدات السعودية الطبية

تشمل 160 طناً من الأكسجين.. وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى تونس لمكافحة “كورونا”

جديد المحليات
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