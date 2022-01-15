تركي آل الشيخ يرد على الشائعات المنتشرة والتغريدات المسيئة بعد تأجيل إحدى فعاليات موسم الرياض أمس

علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على الشائعات المنتشرة والتغريدات المسيئة، والتي تداولها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تأجيل إحدى فعاليات موسم الرياض أمس، بسبب الأحوال الجوية، قائلا إن معظم هذه التغريدات من خارج المملكة، وتبدو وكأنها مدفوعة.
وأضاف آل الشيخ، خلال مساحته الصوتية على موقع “تويتر” اليوم (السبت)، أن لديه فريقاً يحلل التغريدات، وتبين أن ٧٣% منها من الخارج، بلغة إنجليزية ركيكة، وبعضها بلغة كورية.
وتابع أن ٢٣٪ من التغريدات باللغة العربية من خارج المملكة، ما يعطي صورة أن التغريدات قد تكون مدفوعة.
وأكد أن الصور المستخدمة في التغريدات وتتعلق باتهامات التحرش، كانت لشباب من أنحاء المملكة، استُخدمت صورهم وهم يقفون بموقع الفعالية، وقيل عنهم إنهم متحرشون.
وسخر رئيس هيئة الترفيه من هذه الهاشتاقات “الخارجية المرسولة والي تبي تسيء لنا!” قائلاً لمطلقيها “على الأقل فكروا شوي يا أغبياء قبل ما تسوون هاشتاق! عن أي سخافة أتحدث!!”. وفق “أخبار 24”.
وكانت شائعات وتغريدات، قد انتشرت أمس الجمعة، بعد تأجيل حفل فرقة “ستراي كيدز” الكورية بسبب الأحوال الجوية، مدعية وجود تحرش ومضايقات خلال إخلاء الجهات المعنية الجمهور الذي حضر بعد إلغاء الفعالية.