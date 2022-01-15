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جديد المحليات > شاهد.. استمرار هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الرياض
15/01/2022   3:48 م

شاهد.. استمرار هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الرياض

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تشهد منطقة الرياض، اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض، حيث سالت في الطرقات وغمرت الشوارع بالمياه، وتساقطًا للبرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استمرار هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الرياض

جديد المحليات
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