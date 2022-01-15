شاهد.. استمرار هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الرياض

تشهد منطقة الرياض، اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض، حيث سالت في الطرقات وغمرت الشوارع بالمياه، وتساقطًا للبرد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة.
بردية لبن قبل قليل ( تصويري ) pic.twitter.com/PooyqnJORM
— مشاري بن عابد (@m_abed1) January 15, 2022
امطار وبرديه شرق الرياض
🔸منيف العيسى🔸 pic.twitter.com/GqSS32l1pW
— فريق طقس المدينة (@we_madinah) January 15, 2022
ماعلمك صوت المطر كيف احتريك
ولا المطر ماجاب لي طاري ابد
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#امطار #الرياض_lلان pic.twitter.com/VFnyb6Zjjs
— حمود (@haamoud__) January 15, 2022
#الرياض_lلان برد ومطر وغيم pic.twitter.com/ewKGFsc3RN
— غادة محمد الرقراق (@Ghada_R) January 15, 2022
وفق “أخبار 24”.