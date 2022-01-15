وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتمديد عمل مركز التسويق بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، توجيهًا بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
ويتضمن التوجيه تمديد ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت.
ويأتي القرار تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء اليسير المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً، حيث إن المجمع النسبة العظمى من إصداراته توزع بالمجان على المسلمين بالعالم. وفق “أخبار 24”.
ويعد مصحف المدينة المنورة من أميز المصاحف ذات الجودة العالمية والمواصفات من حيث الطباعة واختيار الورق الخاص والدقة في المراجعة.