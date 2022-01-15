“سكني” يستعرض منجزاته في 2021 ومستهدفاته بالعام الجديد

أعلن برنامج “سكني”، اليوم (السبت)، تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021، مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعاتها، للوصول إلى نسبة تملّك 70% بحلول العام 2030.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، عصام الغامدي، في كلمته خلال “ملتقى سكني 2022″، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي والتي أعلنها بداية العام 2021، مسجلًا استفادة 225,761 أسرة، بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة.
وذكر أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2022، تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول “سكني” المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، وذلك امتدادًا للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال “الدعم العيني”، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من “المنتج الميسر” و”برنامج الضمانات”.
وأشار إلى توفير “سكني” 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال، منوهًا إلى خدمات تطبيق “سكني” الميسرة والتي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى تسجيل التطبيق نموًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، وتسجيل المنصة لأكثر من 20 مليون زيارة. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021 والتي تمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021 تحقيقاً لتنمية عمرانية متوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.