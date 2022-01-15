“الأرصاد”: أمطار الرياض تستمر حتى صباح الأحد.. وهذه ملامح الطقس مع عودة الدراسة

استعرض مدير مركز الأرصاد بالرياض، عايض البلوي، اليوم (السبت)، مستجدات الحالة المطرية التي تمر بها الرياض خلال الوقت الحالي.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع استمرار أمطار الرياض على شكل زخات في الأجزاء الشمالية والوسطى حتى صباح الغد (الأحد).
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد يوم الغد انخفاضًا في درجات الحرارة، تتراوح ما بين 4 أو 5 درجات مئوية، كما أكد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع بداية الدراسة خلال الأيام القادمة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مدير مركز #الأرصاد في #الرياض “عايض البلوي”:
أمطار #الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد..
وستشهد غدا انخفاضا في درجات الحرارة مابين 5 أو 4 درجات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RYAbOKlbR3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2022