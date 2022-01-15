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جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار الرياض تستمر حتى صباح الأحد.. وهذه ملامح الطقس مع عودة الدراسة
15/01/2022   10:09 م

“الأرصاد”: أمطار الرياض تستمر حتى صباح الأحد.. وهذه ملامح الطقس مع عودة الدراسة

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استعرض مدير مركز الأرصاد بالرياض، عايض البلوي، اليوم (السبت)، مستجدات الحالة المطرية التي تمر بها الرياض خلال الوقت الحالي.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع استمرار أمطار الرياض على شكل زخات في الأجزاء الشمالية والوسطى حتى صباح الغد (الأحد).

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد يوم الغد انخفاضًا في درجات الحرارة، تتراوح ما بين 4 أو 5 درجات مئوية، كما أكد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع بداية الدراسة خلال الأيام القادمة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار الرياض تستمر حتى صباح الأحد.. وهذه ملامح الطقس مع عودة الدراسة

جديد المحليات
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