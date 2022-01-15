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جديد المحليات > وزير “التعليم” يؤكد أهمية التهيئة النفسية وجاهزية المدارس استعدادًا لعودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
15/01/2022   10:09 م

وزير “التعليم” يؤكد أهمية التهيئة النفسية وجاهزية المدارس استعدادًا لعودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

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أكد وزير التعليم العام حمد آل الشيخ، اليوم (السبت)، أهمية التهيئة النفسية للطلبة وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، استعدادًا للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وشدد خلال اجتماعه مع مديري التعليم، على أهمية تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد اعتمدت، قبل عدة أيام، النماذج التشغيلية لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، المقرر لها بدءًا من 23 يناير الجاري. وفق “أخبار 24”.

 

وزير “التعليم” يؤكد أهمية التهيئة النفسية وجاهزية المدارس استعدادًا لعودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

جديد المحليات
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