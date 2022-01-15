بغرامات تصل إلى مليون ريال.. بدء تطبيق لائحة الجزاءات البلدية الجديدة

يبدأ، اليوم (السبت)، تطبيق غرامات لائحة الجزاءات البلدية عن المخالفات الجديدة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.
وتضمنت اللوائح والأنظمة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة دون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام .
وعُرّفت المخالفة بعدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً، بينما حُددت المخالفة الجسيمة بأنها تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
ويعاقب – وفق المادة الثانية من اللائحة- كل من ارتكب مخالفـة واحدة أو أكثر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال إذا كانت عادية، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت جسيمة، بينما يجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، على أن تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، فيما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليه في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
وتتضمن العقوبات أيضاً إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، إضافة إلى إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
وشملت مخالفات الأنشطة التجارية التالي: توقيع غرامة قدرها 25 ألف ريال لعدم توفير مراكز ضيافة الأطفال بالمراكز التجارية، وغرامة قدرها 20 ألف ريال عند وجود كاميرات في محلات التزيين النسائي.
كما شملت غرامة 10 آلاف ريال عند تقديم الشيشة دون تصريح، وغرامة 10 آلاف ريال عند تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعها للزبائن، وغرامة 10 آلاف ريال عند فض الأختام وإعادة فتح المحلات أو المنشآت قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية.
أما مخالفات الطرق والشوارع فتتضمن: غرامة 50 ألف ريال عند استخدام تصريح حفر لحفرية غير طارئة، وغرامة 30 ألف ريال لعدم ردم الحفر وإعادة المكان إلى ما كان عليه، وغرامة 30 ألف ريال لإتلاف الشوارع المسفلتة عند استخدام معدات الحفر، وغرامة 5 آلاف ريال عند عدم وجود اسم المقاول على صبات الحماية. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن مخالفات البناء، غرامة 50 ألف ريال عند إشراف المكتب الهندسي على أعمال مخالفة لنظام البناء، وغرامة 50 ألف ريال عند المشاركة في إقامة مبنى دون رخصة بناء، وغرامة 50 ألف ريال عند عدم إزالة الأبنية الآيلة للسقوط بعد شهرين من إبلاغ المالك، وغرامة 10 آلاف ريال عند ترك غرف الصرف الصحي دون أغطية.
أما مخالفات محطات الوقود فتتضمن ما يلي، غرامة 10 آلاف ريال عند عدم وجود لوحات عرض الأسعار، وغرامة 5 آلاف ريال لتدني مستوى نظافة محطة الوقود، وغرامة 2500 ريال لتدني مستوى نظافة دورات المياه، وغرامة 2500 ريال لعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة.