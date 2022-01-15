بالفيديو والصور.. “النصر” يقسو على “الفيصلي” برباعية

حقق النصر فوزًا كبيرًا أمام نظيره الفيصلي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري.
وتقدم نادي النصر سريعًا بالتحديد في الدقيقة (2) عن طريق لاعبه خالد الغنام، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة (74) قبل أن يضيف بيتي مارتينيز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (78) و (80).
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
افتتح النصر التسجيل بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه خالد الغنام.
وسدد لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (10) تسديدة مرت بجوار مرمى الفيصلي.
وأرسل لاعب النصر سلطان الغنام في الدقيقة (18) كرة عرضية أبعدها دفاع الفيصلي.
وسدد لاعب النصر علي الحسن الكرة في الدقيقة (23) ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وبدأ الشوط الثاني بدفع المدير الفني للنصر بثلاثة لاعبين وهم: أمين بخاري، سامي النجعي وبيتي مارتينيز بدلاً من وليد عبدالله وماشاريبوف وعبدالفتاح آدم. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (53) بطاقة صفراء ضد لاعب الفيصلي سيلفا.
وسدد لاعب النصر بيتي في الدقيقة (54) ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (64) البطاقة الصفراء للاعب الفيصلي رومان.
وارتكب لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (68) مخالفة ضد لاعب الفيصلي صالح العمري.
ومرر النجعي الكرة في الدقيقة (74) لزميله تاليسكا الذي سدد الكرة في شباك الفيصلي مُسجلاً الهدف الثالث.
وسجل لاعب النصر بيتي في الدقيقة (78) الهدف الثالث لفريقه قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة (80).
هدددددف!⚽️
د2′ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق خالد الغنام
النصر 1 × 0 الفيصلي#النصر_الفيصلي #قنوات_SSC pic.twitter.com/5CMmj2p7TZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022
هدددددف!⚽️
د74′ الهدف الثاني لـ #النصر عن طريق تاليسكا
النصر 2 × 0 الفيصلي#النصر_الفيصلي #قنوات_SSC pic.twitter.com/IAvJgqFQsV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022
هدددددف!⚽️
د79′ الهدف الثالث لـ #النصر عن طريق بيتي مارتينيز
النصر 3 × 0 الفيصلي#النصر_الفيصلي #قنوات_SSC pic.twitter.com/9POmSLtIHs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022
هدددددف!⚽️
د80′ الهدف الرابع لـ #النصر عن طريق بيتي مارتينيز
النصر 4 × 0 الفيصلي#النصر_الفيصلي #قنوات_SSC pic.twitter.com/YcLOX30h9X
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022