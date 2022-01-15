منتخب نيجيريا يهزم السودان بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز على المنتخب السوداني 3 / 1 اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة، المقامة حاليا بالكاميرون.
وجاءت أهداف منتخب نيجيريا عن طريق سامويل شوكويزي في الدقيقة الثالثة وتايوو أونيي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وموسيس سيمون في الدقيقة 46.
وسجل هدف المنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة، رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف، بينما تجمد رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى. وفق “أخبار 24”.