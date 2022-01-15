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جديد المحليات > ردًا على شائعات قروبات الأمهات حول تطعيم الأطفال.. مدير “الصحة الخليجي”: “لا ننصح إلا بشيء ارتضينا به لأولادنا”
15/01/2022   10:07 م

ردًا على شائعات قروبات الأمهات حول تطعيم الأطفال.. مدير “الصحة الخليجي”: “لا ننصح إلا بشيء ارتضينا به لأولادنا”

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علَق مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، على ما وصفه بـ”موجة إرجاف” سادت بين مجموعات الأمهات على منصة واتساب، والتي شهدت نشر صور وتغريدات تهدف للتحذير من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا.

وقال العمار إن لقاح الأطفال خضع لدراسات مختلفة أثبتت مأمونيته، كما أن الجهات الصحية العالمية توصي بأخذه، مؤكدًا أن ملايين الأطفال قد أخذوه فعليًا وحقق لهم الوقاية.

وأكد أنه لا ينصح إلا بشيء ارتضاه بالفعل لنفسه وأولاده، وذلك بناء على بحث واطلاع، موضحًا أنه لا يهدف لأي مصلحة من وراء حث الناس على التطعيم، سوى تحقيق المناعة والمنفعة لهم. وفق “أخبار 24”.

ردًا على شائعات قروبات الأمهات حول تطعيم الأطفال.. مدير “الصحة الخليجي”: “لا ننصح إلا بشيء ارتضينا به لأولادنا”

جديد المحليات
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