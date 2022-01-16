سائق “الوانيت” الذي تغلب على سيارة مشاركة بـ”رالي داكار 2022″ يُعلق على الواقعة

علق سائق “الوانيت”، الشاب مشعل الشلوي، الذي قادته الصدفة للظهور خلال منافسات رالي داكار السعودية 2022 وهو يسبق السائق البلجيكي باسكال فيرين رغم عدم مشاركته بالسباق.
وقال الشلوي خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه تمكن خلال التحدي الذي وثّقه مقطع فيديو من سبق سيارة فيها كل الإمكانيات بسيارة “وانيت”.
وأضاف صديق السائق “الشلوي” الذي ظهر معه بالفيديو المتداول خلال السباق، أن سيارتهم “أم النواميس” استطاعت التغلب على السائق البلجيكي دون وجود أي إمكانيات. وفق “أخبار 24”.
وكان مقطع فيديو قد وثّق نجاح قائد مركبة “وانيت” في التغلب على سيارة نيسان كانت تشارك في رالي دكار، حيث تمكن من تجاوزها خلال عبوره طريقاً صحراوياً مخصصاً للرالي.
فيديو | بعد ظهورهم اللافت في #رالي_داكار.. الشلوي صاحب “الوانيت” لـ #الراصد: سبقت سيارة فيها كل الإمكانيات.. وصديقه المساعد: بـ “أم النواميس” وبدون مساعدات استطعنا التغلب على البلجيكي pic.twitter.com/sY1PhWdCZI
— الراصد (@alraasd) January 15, 2022