تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ17

انتهت منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت، بمباراة الهلال أمام نظيره التعاون بثلاثية مقابل هدفين.
ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 38 نقطة، ويليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 33 نقطة، وخلفهما النصر صاحب المركز الثالث، بـ32 نقطة.
وجاء الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، وضمك خامسا برصيد 29 نقطة، وخلفه الرائد الذي يحتل المركز السادس بـ24 نقطة.
وحل فريق الفيحاء في المركز السابع بجدول ترتيب أندية دوري المحترفين، برصيد 22 نقطة، وخلفه أبها في المركز الثامن بـ22 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز التاسع بـ19 نقطة. وفق “أخبار 24”.
فيما جاء الاتفاق في المركز العاشر بـ19 نقطة، ويليه الطائي في المركز الـ11 بـ19 نقطة أيضًا، واحتل كل من الفتح والتعاون المركزين الـ12 والـ13 برصيد 17 نقطة، لكل منهما، وخلفهما الفيصلي في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، ثم الباطن في المركز الـ15 بـ15 نقطة، وجاء الحزم في المركز الـ16 والأخير، بـ11 نقطة.