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جديد المناطق > مسعف الهلال الأحمر بالقنفذة يروي تفاصيل تبرعه بكليته لابنته ذات الستة أعوام
16/01/2022   1:06 م

مسعف الهلال الأحمر بالقنفذة يروي تفاصيل تبرعه بكليته لابنته ذات الستة أعوام

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روى مسعف في هيئة الهلال الأحمر بالقنفذة، تفاصيل تبرعه بإحدى كليتيه لابنته ذات الست سنوات، لإنهاء معاناتها منذ الولادة مع الفشل الكلوي.

وأوضح إبراهيم الرفيدي والد الطفلة “هنوف”، خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تم اكتشاف حالة ابنته منذ ولادتها في مستشفى القنفذة، حيث أخبره الطبيب بأنها تعاني من صغر في حجم الكلى وقصور في وظائفها، ومنذ وقتها وهو يتابع حالتها الصحية بالمستشفيات.

وأبان أن كل همه كان ألا تصل حالة ابنته إلى مرحلة غسيل الكلى، مشيراً إلى أنه وابنته خضعا لجميع الفحوصات الطبية اللازمة للعملية، وتم إجراؤها يوم الأحد الماضي وتكللت بالنجاح، مفيداً أن حالته الصحية جيدة، وكذلك ابنته التي بدأت التحاليل الخاصة بها في التحسن. وفق “أخبار 24”.

مسعف الهلال الأحمر بالقنفذة يروي تفاصيل تبرعه بكليته لابنته ذات الستة أعوام

جديد المناطق
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