بالفيديو.. فريق سعودي يحصل على براءة اختراع لعلاج لفيروس “كورونا” مستخلص من زيت الزيتون

نجح فريق طبي سعودي في الحصول على براءة اختراع في اكتشاف علاج لفيروس “كورونا”، مستخلص من زيت الزيتون.
وقال استشاري التشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، البروفيسور هاني حضرمي، خلال حديثه لبرنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، إنه وفريقه يسعون منذ بداية جائحة “كورونا” إلى أن يكون لهم دور في الأبحاث من خلال محورين الأول استكشافي، والثاني علاجي.
وأوضح أنهم تمكنوا من تسجيل براءة اختراع في الجانب الاستكشافي، كما أن ثمار الجانب العلاجي بدأت تظهر بالحصول على براءة اختراع في تطوير هذا العلاج، مشيراً إلى أن فكرة تطويره جاءت بالتعاون بين جامعة أم القرى وفريق بحثي من جامعة الملك عبدالعزيز.
وأبان أنهم في البداية بحثوا عن المركبات العلاجية التي لها تأثير علاجي على فيروسات مختلفة، ومن بينها بعض المركبات المشتقة من زيت الزيتون ومستخلصاته، مبيناً أنه تم اختبارها على فيروس كورونا الحي وأعطت نتائج ممتازة.
وعن سبب اختيار زيت الزيتون في العلاج، أوضح أنه توجد بعض المركبات المعروفة والتي أجريت عليها أبحاث متعددة، ولها آثار لعلاج السرطان والعديد من الفيروسات مثل فيروس الكبد الوبائي، الأمر الذي دفعهم إلى تجربة هذه المركبات على فيروس “كورونا” لمعرفة أثرها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه المركبات لها مشتقات وأحماض دهنية موجودة في مستخلص زيت الزيتون، وقادتهم إلى تجربتها على فيروس كورونا، وأعطت نتائج مبهرة، وبناءً عليه حصلوا على براءة الاختراع.
فيديو | اكتشاف علاج فعال مستخلص من زيت الزيتون يقضي على #كورونا.. والبروفيسور “هاني حضرمي” يتحدث لـ #النشرة #الإخبارية pic.twitter.com/rsfcTSZOxk
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2022