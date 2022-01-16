الهلال يوجه طلبًا إلى إدارة الاتحاد بشأن سعود عبد الحميد

كشفت مصادر صحفية عن تلقى إدارة الاتحاد طلبًا من نظيرتها في الهلال، بشأن ملف اللاعب سعود عبد الحميد.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الجزيرة”، أن إدارة نادي الهلال تواصلت مع إدارة نادي الاتحاد من أجل السماح بانضمام اللاعب سعود عبدالحميد لتدريبات الهلال خلال هذه الفترة قبل بداية عقده مع الهلال.
وفي سياق متصل، قررت إدارة الهلال وضع اسم اللاعب سعود عبدالحميد بقائمة فريقه التي سيخوض بها كأس العالم للأندية.
وفي حال عدم حصول الهلال على ورقة مخالصة من الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم 30 من الشهر نفسه، فسيتم قيده رسميًا في كشوفات الزعيم يوم 31 من الشهر ذاته.
يُذكر أن عقد سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد ينتهي بعد 17 يومًا، بالتحديد يوم 30 يناير الجاري.