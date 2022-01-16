أول تعليق من “مسلي” بعد فوز النصر على الفيصلي

علّق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على سلسلة انتصارات فريقه بعد اكتساح الفيصلي برباعية دون رد ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سادس انتصار نصراوي على التوالي، نتيجة لجهود المجموعة، وروح الفريق الواحد بين اللاعبين وجميع الأجهزة”.
وأضاف رئيس نادي النصر: “شكراً للجميع والف مبروك لكل النصراويين”.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر. وفق “أخبار 24”.