الفتح يتوصل إلى اتفاق مع المدرب اليوناني “دونيس”

كشف مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن حسم إدارة نادي الفتح لملف المدير الفني الجديد للفريق بعد إقالة يانييك فيريرا.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن إدارة الفتح اتفقت مع اليوناني دونيس لتدريب الفريق الأول الفترة المقبلة، خلفا لفيريرا.
وكان المدرب اليوناني دونيس قد تولي في وقت سابق مهمة تدريب ناديي الهلال والوحدة.
يذكر أن إدارة نادي الفتح، أعلنت قبل أيام، بشكل رسمي، عن فسخ عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البلجيكي يانييك فيريرا بالتراضي.
وقدم مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للمدرب يانييك فيريرا، على الفترة التي قضاها مع النادي، متمنيا له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.