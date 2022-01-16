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رياضة > متفوقًا على تاوامبا وإيغالو..”تاليسكا” ينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين
16/01/2022   1:05 م

متفوقًا على تاوامبا وإيغالو..”تاليسكا” ينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين

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انفرد محترف النصر تاليسكا، بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.

ويملك تاليسكا 12 هدفا في المركز الأول، متفوقا على مهاجم التعاون تاوامبا ولاعب الشباب إيغالو ولكل منهما 11 هدفا.

وسجل الثنائي لاعب الرائد كريم البركاوي ومحترف الاتحاد رومارينهو 10 أهداف.

وشارك تاليسكا في فوز النصر على الفيصلي برباعية، في إطار منافسات الجولة الـ 17 لدوري المحترفين.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر. وفق “أخبار 24”.

متفوقًا على تاوامبا وإيغالو..”تاليسكا” ينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين

رياضة
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