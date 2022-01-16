دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، لاستمرار فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الأحد) وحتى (الثلاثاء) المقبل.
وأوضحت أنه وفقاً لما ورد إليها من تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق “الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، مكة، تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة” ستتأثر بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأبان التقرير أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة قد تصل إلى ما بين الصفر و 5 درجات. وفق “أخبار 24”.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بالجميع بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.