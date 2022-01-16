“الداخلية”: أكثر من 32 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) أكثر من 32 ألف مخالفة، وذلك خلال الفترة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (5224) مخالفة، والشرقية بـ (3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ(1926)، ومنطقة جازان بـ(1852)، ومنقطة حائل بـ(1353).
ثم جاءت منطقة الجوف بالمرتبة الثامنة بـ (1243)، تلتها منطقة الباحة بـ(985)، فمنطقة عسير بـ (862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(835)، ثم منطقة تبوك بـ(695)، ومنطقة نجران بـ (541).وفق “أخبار 24”.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.