بعد نجاح “كلنا مسؤول” و”نعود بحذر”.. التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية الجديدة “مناعتنا حياة”

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع وزارة الصحة، الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة “مناعتنا حياة”.
وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا “كوفيد 19″، امتدادًا لحملتيْ “كلنا مسؤول” و”نعود بحذر” اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.
وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة “مناعتنا”، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة “حياة”، كون اللقاح هو الأمل، في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق؛ تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.
وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخداوفق “أخبار 24”.م الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط الإلكتروني.