مناطق موسم الرياض تفتح أبوابها للزوار مجدداً.. وهذه أبرز الفعاليات

تعاود مناطق موسم الرياض استقبال الزوار، اليوم (الأحد)، بعد تعليق معظم الفعاليات خلال اليومين الماضيين؛ بسبب الحالة المطرية الأخيرة التي شهدتها مدينة الرياض.
وبعد تأجيل ليومين، تُقام الليلة حفلة “ليلة المعازيم” لفنان العرب محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تحتضن أيضًا فعاليات “سيرك دو جلاس، وتجربة متاهة الكريستال، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح كوكب الشرق – رحلة الست، ومسرح العندليب – حبيبتي مَن تكون”.
وتتضمن منطقة “نبض الرياض” عروضًا فنية وترفيهية، وعروضاً فلكلورية وثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى نشاطات فنية ثابتة وجوالة.
فيما تستقبل منطقة “ونتر وندرلاند” الزوار من جديد، وتشهد منطقة “كومبات فيلد” اليوم الأخير للفعاليات، وفي قرية الزمان فإن الزوار على موعد مع حفل الكورال السعودي “تخت شرقي”.وفق “أخبار 24”.
كما تتواصل الفعاليات المتنوعة في مناطق “نبض الرياض، والعاذرية وجروفس، وأوايسس الرياض”.