إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية بالجوازات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات إلى الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للجوازات، على رتبة “جندي” للكادر النسائي.
ودعت الإدارة المقبولات مبدئياً للحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بمعهد الجوازات الجديد بمدينة الرياض (طريق الدمام شرق الرياض الجهة الشمالية بمبنى القبول) في الوقت المحدد مع إحضار المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
يذكر أنه بالإمكان معرفة المستندات المطلوبة، وكذلك نتائج طلبات القبول من خلال الدخول على بوابة (أبشر- توظيف) على الرابط https://jobs.sa .وفق “أخبار 24”.