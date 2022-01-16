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رياضة > بالفيديو.. أمير الشرقية يستقبل فريق “المملكة” الفائز بأول دوري نسائي في المملكة
16/01/2022   4:45 م

بالفيديو.. أمير الشرقية يستقبل فريق “المملكة” الفائز بأول دوري نسائي في المملكة

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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‎، بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، فريق “المملكة” النسائي، وذلك بمناسبة الفوز ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنأ أمير المنطقة لاعبات فريق “المملكة”، مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطوراً بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

وأشار إلى ضرورة حرص الجميع على ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة من أجل مجتمع صحي سليم.

وكان فريق “المملكة” النسائي، قد توج في وقت سابق، بطلا لبطولة السعودية لكرة القدم للسيدات، في النسخة الأولى، بالفوز على نظيره التحدي، بسباعية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الرديف في جدة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير الشرقية يستقبل فريق “المملكة” الفائز بأول دوري نسائي في المملكة

رياضة
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