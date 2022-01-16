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جديد المحليات > زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية في محمية الملك سلمان
16/01/2022   4:45 م

زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية في محمية الملك سلمان

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وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبد القادر، إن العقد لمدة عامين، ويتضمن أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويندرج مشروع التشجير ضمن اتفاقية التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي بالمحمية، وفي إطار جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وفق “أخبار 24”.

زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية في محمية الملك سلمان

جديد المحليات
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