متحدث “الصحة”: المرحلة الحالة قد يعقبها تحسن في المنحنى الوبائي.. والجرعات التنشيطية متاحة حاليًا لهذه الفئات

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن المملكة تشهد في الوقت الحالي تذبذبًا في وتيرة تسارع الإصابات، ما يبشر بأنه قد يعقبه تحسن بشكل عام في المنحنى الوبائي.
وأرجع الفارق الكبير بين عدد الإصابات والحالات الحرجة المنومة في المستشفيات إلى الحصول على جرعات اللقاح، مشيرًا إلى أن المملكة في الوقت الحالي في مرحلة بعنوان “مناعتنا حياة”، في إشارة إلى المناعة التي حصل عليها المجتمع نتيجة التطعيم بلقاح كورونا. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بجرعات لقاح كورونا، شدد العبدالعالي على أنه لن يتم الحث على أخذ أي جرعات من لقاح كورونا إلا بعد التأكد من مأمونيته ووجود توصيات من الهيئات واللجان الموثوق فيها بالمملكة، موضحًا أن الجرعة التنشيطية متاحة للفئات العمرية من 16 عامًا فأكثر خلال المرحلة الحالية.