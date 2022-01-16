الزعاق: موجة باردة تبدأ الليلة في هذه المناطق وتشتد من الثلاثاء إلى الجمعة

استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، توقعاته لملامح الطقس خلال الفترة الحالية لبعض المناطق بالمملكة.
وأوضح أنه من المتوقع تشهد المناطق الشمالية والشمالية الشرقية موجة باردة، تبدأ بوادرها الليلة، ثم تشتد أيام (الثلاثاء) و(الخميس) و(الجمعة).
وأضاف أن هذه الموجة تُعد من الغرائب، خاصة أن مصدرها أوروبي، متوقعًا أن تصل ثلوجها إلى مرتفعات تبوك والمعظم والديسة مساء (الاثنين).
هالأسبوع تدحملوا زين :
موجة باردة أمارتها تبدأ من الليلة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتشتد يوم الثلاثاء والخميس والجمعة
وهذه الموجة من الغرائب فمصدها أروبي
ومن المتوقع أن يمتد لسان ثلجها لينال مرتفعات #تبوك #المعظم #الديسة مساء الاثنين
pic.twitter.com/A8sbelbOO1
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 16, 2022
وفق “أخبار 24”.