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جديد المحليات > الزعاق: موجة باردة تبدأ الليلة في هذه المناطق وتشتد من الثلاثاء إلى الجمعة
16/01/2022   9:45 م

الزعاق: موجة باردة تبدأ الليلة في هذه المناطق وتشتد من الثلاثاء إلى الجمعة

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استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، توقعاته لملامح الطقس خلال الفترة الحالية لبعض المناطق بالمملكة.

وأوضح أنه من المتوقع تشهد المناطق الشمالية والشمالية الشرقية موجة باردة، تبدأ بوادرها الليلة، ثم تشتد أيام (الثلاثاء) و(الخميس) و(الجمعة).

وأضاف أن هذه الموجة تُعد من الغرائب، خاصة أن مصدرها أوروبي، متوقعًا أن تصل ثلوجها إلى مرتفعات تبوك والمعظم والديسة مساء (الاثنين).

وفق “أخبار 24”.

الزعاق: موجة باردة تبدأ الليلة في هذه المناطق وتشتد من الثلاثاء إلى الجمعة

جديد المحليات
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