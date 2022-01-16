بالفيديو.. هل يحتوي لقاح كورونا على الفيروس؟ نزار باهبري يرد على السؤال الشائع

ردّ استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، على سؤال متداول بشأن ما إذا كان لقاح فيروس كورونا المستجد، وتحديدًا الجرعات التنشيطية، يحتوي على الفيروس نفسه.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “استوديو SBC” على قناة “SBC”، أنه لا يوجد فيروس في لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن “موديرنا” و”فايزر” لا يحتويان على فيروس كورونا.
وأضاف أنه لا داعي لدخول حجر صحي بعد تلقي لقاح كورونا، كما أكد أنه لا يلزم البقاء في المنزل بعد تلقيه لمدة يومين، مؤكدًا أنه يمكن الاكتفاء بالحصول على حبتين من المسكنات كل 6 ساعات حال الشعور بأعراض جانبية للقاح.وفق “أخبار 24”.
وأرجع باهبري ظهور مسحة بعض الأشخاص المتلقين للقاح إيجابية إلى مخالطتهم لآخرين مصابين بالفيروس، وليس للحصول على التطعيم المضاد لكورونا.
#استوديو_SBC | د. نزار باهبري: لايوجد فيروس في لقاح كورونا.#قناة_SBC pic.twitter.com/PR2nuHbnHY
— SBC channel (@SBC_Channel) January 16, 2022