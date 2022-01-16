في واقعة غريبة.. طيار يرفض استكمال رحلته لباكستان ويهبط بالدمام بسبب انتهاء دوامه

شهد مطار الدمام، اليوم (الأحد)، واقعة غريبة، عندما رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الباكستانية مواصلة السفر من الدمام إلى إسلام أباد بسبب انتهاء فترة دوامه.
وتأخر إقلاع الرحلة رقم “PK 9754” المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد، وفقا لقناة “سما تي في” الباكستانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعدما انطلقت الرحلة قرر الطيار الهبوط في الدمام، معتذرا عن عدم استكمال الرحلة لانتهاء ساعات عمله.
وقال متحدث الخطوط الجوية الباكستانية إن الطيار بحاجة للراحة، وذلك من أجل سلامة الطائرة والركاب، مبينًا أن جميع الركاب سيصلون في تمام الساعة 11 مساء إلى مطار إسلام آباد، وحتى ذلك الحين تم إنزالهم في الفنادق.وفق “أخبار 24”.