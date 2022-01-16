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جديد المحليات > “تعليم الحدود الشمالية”: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا بسبب انخفاض درجات الحرارة
16/01/2022   9:45 م

“تعليم الحدود الشمالية”: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا بسبب انخفاض درجات الحرارة

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم (الأحد)، تأجيل بداية اليوم الدراسي، لتصبح في التاسعة صباحًا بجميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأرجعت الإدارة القرار إلى الانخفاض الذي تشهده المنطقة في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن تأجيل بداية اليوم الدراسي يأتي حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة.

وشددت على ضرورة متابعة أولياء الأمور لتطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون مشكلات صحية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن حضورهم للمدرسة، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.وفق “أخبار 24”.

“تعليم الحدود الشمالية”: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا بسبب انخفاض درجات الحرارة

جديد المحليات
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