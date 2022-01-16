البنك المركزي يعلن اكتمال الربط الإلكتروني مع “التأمينات الاجتماعية” عبر برنامج “تنفيذ”

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأحد)، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”.
وأوضح البنك المركزي أنه يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية ونظائرها الخاصة بالبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بما يساهم في تسريع معالجة الأعمال، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.