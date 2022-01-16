أنقذتها طبيبة من الموت.. “التواصل الحكومي” يعرض كواليس حالة إخلاء طبي لولادة طارئة من الباحة للرياض (فيديو)

استعرض مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم (الأحد)، كواليس عملية إخلاء طبي لحالة ولادة طارئة من الباحة إلى الرياض.
وأوضح مقطع فيديو نشره المركز بعنوان “البطولة البيضاء”، أنه تم نقل الحالة عبر طائرة إخلاء طبي من الباحة إلى مدينة الملك سعود الطبية، بعد أن تم تشخيص الحالة في أحد مستشفيات الباحة على أنها تعاني من مشيمة اخترقت الرحم وتضغط على المثانة، وهو ما استدعى سرعة نقلها إلى الرياض.
وقالت رئيسة وحدة النزيف الولادي، الدكتورة نوال الحربي، إن الحالة بدأت تعاني أعراض الطلق خلال عملية الإخلاء الطبي، وهو ما استدعى تجهيز الطاقم الطبي والاستعدادات اللازمة لاستقبال الحالة، خاصة أن خطورة المشيمة المتقدمة قد تؤدي إلى وفاة الأم مع نزيف الولادة، ما لم يتم إسعاف الحالة ونقلها إلى الطوارئ. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الحربي، التي تمتلك سجلًا يضم أكثر من 275 حالة أنقذتها برفقة فريق وحدة النزيف الولادي، أنه في بعض حالات المشيمة المتقدمة يتم استئصال الرحم بشكل كامل، كما أوضحت أنه في حال لم يكن هناك أي شخص من أهل الحالة يرافقها للتوقيع بالموافقة على الإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات، فإن اثنين من الاستشاريين يقومان بالتوقيع “إنقاذ حياة” ليتم استئصال الرحم وإنقاذ حياة الأم.
ومن جانبها، قالت الأم إنها شعرت بمدى خطورة حالتها بعد استقرار الأمور وإنقاذ عملية الولادة، كما أكدت أن الدكتورة نوال الحربي كانت تحرص على زيارتها بشكل يومي للاطمئنان على صحتها.
إخلاء طبي من الباحة إلى الرياض لحالة ولادة طارئة، وفريق #البطولة_البيضاء متأهب في غرفة العمليات آخر الليل، لإجراء عملية للحد من مخاطر المشيمة المتقدمة المهددة لحياة الأم والجنين. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/k4gHZGAZhk
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 16, 2022