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جديد المناطق > “المساحة الجيولوجية”: رصدنا هزتين أرضيتين شمال شرقي الخفجي
16/01/2022   9:45 م

“المساحة الجيولوجية”: رصدنا هزتين أرضيتين شمال شرقي الخفجي

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية رصد اليوم (الأحد) هزتين أرضيتين في الخليج العربي، على بعد 190 كيلومتراً شمال شرق مدينة الخفجي، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

وأضاف أبا الخيل في تصريحه لـ”أخبار 24″ أن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 4,8 والثانية 4,58، على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات تحت البحر، وهما بعيدتان كل البعد عن الحدود السعودية -ولله الحمد- بحوالي 190 كيلومترا.

وطمأن أبا الخيل في تصريحه المواطنين والمقيمين على أرض السعودية بأن الوضع آمن وليس هناك خطورة تُذكر لهذه الهزات الأرضية.

“المساحة الجيولوجية”: رصدنا هزتين أرضيتين شمال شرقي الخفجي

جديد المناطق
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