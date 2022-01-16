منطقة “رياض سفاري” تنهي فعالياتها بعد أكثر من 80 يومًا من الإمتاع

أنهت منطقة “رياض سفاري” إحدى وجهات موسم الرياض، فعالياتها، بعد أن امتدت خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 16 يناير 2022، بفعاليات ترفيهية شملت عددًا من الأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات البرية المتنوعة.
وتميزت المنطقة خلال الفترة الماضية باحتضانها حديقة تجمع أكثر من 250 طائرًا نادرًا، إضافة إلى برج الشجرة العملاق الذي يتوسط المنطقة، ويتمتع بإطلالة مميزة على زوايا المنطقة وتفاصيلها الاستثنائية، حيثُ يمكن للزوار مشاهدة عالم سفاري عبر التلسكوب المتواجد في البرج.
ونظمت المنطقة طوال فترة فعالياتها تجارب سفاري متميزة، في رحلات استمرت الواحدة منها نحو 45 دقيقة، لأخذ جولة ميدانية برفقة مرشدين مختصين لرؤية أنواع مختلفة من الحيوانات، وتعريف الزوار بسلوكياتها وأنماط عيشها البرية. وفق “أخبار 24”.
وضمّت “رياض سفاري” مسرحًا للعروض المتنوعة، والرقصات الاستعراضية الأفريقية، وعددًا من ألعاب التحدي المخصصة لمنافسات الأصدقاء وأفراد العائلات في ألعاب المهارة، إضافة إلى البحيرة التي شهدت يوميًا ألعاب الدراجات المائية والقوارب العائلية.
انتهت رحلة المغامرات والحماس في #رياض_سفاري ❤️
استمتعنا فيها بأجمل تجربة بين الحيوانات النادرة والفعاليات الممتعة 🌴#موسم_الرياض pic.twitter.com/u4QeI22oAf
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 16, 2022