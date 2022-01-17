توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من المملكة حدوث 3 ظواهر جوية بينها تساقط ثلوج أو مطر ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك وشمال المدينة المنورة.
وأوضح الحصيني، أن الظاهرة الثانية تتعلق بهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والشمالية وتبوك والجوف والباحة وعسير وشمال المدينة المنورة وشمال غرب حائل، على أن تمتد للبحرين وقطر وجنوب القصيم.
وأشار إلى أن الظاهرة الثالثة هي وقوع موجة برد من شبه قوية إلى قوية ابتداءً من اليوم (الإثنين) على الشمالية والوسطى، مع تشكل الصقيع بحيث تكون ذروتها نهاية الأسبوع الجاري.
ونوه إلى أن تلك الحالة ستظهر بشكل متوسط على الشرقية والمدينة المنورة، وفي باقي المناطق ستكون بشكل خفيف، مبيناً أنه يتوقع بأن تكون تلك الحالة هي أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء هذا العام.
وفق “أخبار 24”.