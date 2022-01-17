“المنشطات”: عقوبة محمد نور بوقفه 4 سنوات كانت صادرة من المحكمة الدولية.. ولم يكن لنا علاقة بها

أوضح رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، صالح القمباز، أن العقوبة الأخيرة التي صدرت بحق اللاعب محمد نور الخاصة بإيقافه 4 سنوات لم تكن صادرة من اللجنة.
وقال القمباز خلال لقائه مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن عقوبات الـ 4 سنوات بحق محمد نور صادرة من المحكمة الرياضية الدولية بطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأشار إلى عدم وجود كشف على المشروبات الكحولية للاعبي كرة القدم؛ كون تلك المواد غير مذكورة في اللائحة بالنسبة للعبة كرة القدم.
فيديو | رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لـ #المنتصف: #محمد_نور لاعب كبير ولا علاقة لنا بإيقافه pic.twitter.com/6MvpxPVqA4
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 16, 2022
فيديو | رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لـ #المنتصف: لا يوجد كشف للمشروبات الكحولية للاعبي كرة القدم pic.twitter.com/y5OaQJ5HN8
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 16, 2022
وفق “أخبار 24”.