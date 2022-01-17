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رياضة > “المنشطات”: عقوبة محمد نور بوقفه 4 سنوات كانت صادرة من المحكمة الدولية.. ولم يكن لنا علاقة بها
17/01/2022   7:14 ص

“المنشطات”: عقوبة محمد نور بوقفه 4 سنوات كانت صادرة من المحكمة الدولية.. ولم يكن لنا علاقة بها

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أوضح رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، صالح القمباز، أن العقوبة الأخيرة التي صدرت بحق اللاعب محمد نور الخاصة بإيقافه 4 سنوات لم تكن صادرة من اللجنة.

وقال القمباز خلال لقائه مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن عقوبات الـ 4 سنوات بحق محمد نور صادرة من المحكمة الرياضية الدولية بطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشار إلى عدم وجود كشف على المشروبات الكحولية للاعبي كرة القدم؛ كون تلك المواد غير مذكورة في اللائحة بالنسبة للعبة كرة القدم.

وفق “أخبار 24”.

“المنشطات”: عقوبة محمد نور بوقفه 4 سنوات كانت صادرة من المحكمة الدولية.. ولم يكن لنا علاقة بها

رياضة
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