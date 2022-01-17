مسؤول بـ”هيئة المحامين” يوضح الهدف من إتاحة العمل لمكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة

أوضح المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين، علاء ناجي، الهدف من التوجه نحو وجود مكاتب محاماة أجنبية داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال ناجي خلال لقائه مع برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن الهدف من تلك الخطوة هو تقنين عمل المكاتب الأجنبية وتقديمها الخدمات من خلال شراكات رسمية مع مكاتب محاماة محلية من أجل انتقال الخبرة للمحامين السعوديين في إطار تطوير المهنة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك حاجة أيضاً لتلك المكاتب في القضايا المُتخصصة مثل الكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن المنافسة ستكون في جانب المكاتب الأجنبية بالبداية لكن مع اكتساب المكاتب المحلية الخبرات اللازمة سيتم الاعتماد عليها بشكل كامل بعد ذلك.
ما الهدف من وجود محامين أجانب يترافعون في المحاكم السعودية؟.
د. علاء ناجي – المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين يجيب.@K_Alsuliman#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/LUiJwBYiM7
— قناة السعودية (@saudiatv) January 16, 2022