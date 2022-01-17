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جديد المحليات > إعلامي: أرباح معلم الدروس الخصوصية تصل لـ40 ألف ريال شهرياً.. وهناك عزوف من المواطنين عنها
17/01/2022   7:13 ص

إعلامي: أرباح معلم الدروس الخصوصية تصل لـ40 ألف ريال شهرياً.. وهناك عزوف من المواطنين عنها

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قال الإعلامي عبدالرحمن المرشد، إن المُعلم الذي يعمل بالدروس الخصوصية يتربح شهرياً من 30 إلى 40 ألف ريال شهرياً، كما تصل الحصة الواحدة إلى 200 ريال.

وأضاف المرشد خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدروس الخصوصية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة “كورونا” واعتماد نظام التعليم عن بُعد، لذا أصبح عليها إقبال شديد من معظم الأسر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تلك المهنة مربحة جداً ويجب على أبناء الوطن العمل بها، مبيناً أن بعض المهن يتحفظ البعض على العمل بها بسبب انتشار “ثقافة العيب”.

إعلامي: أرباح معلم الدروس الخصوصية تصل لـ40 ألف ريال شهرياً.. وهناك عزوف من المواطنين عنها

جديد المحليات
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