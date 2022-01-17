إعلامي: أرباح معلم الدروس الخصوصية تصل لـ40 ألف ريال شهرياً.. وهناك عزوف من المواطنين عنها

قال الإعلامي عبدالرحمن المرشد، إن المُعلم الذي يعمل بالدروس الخصوصية يتربح شهرياً من 30 إلى 40 ألف ريال شهرياً، كما تصل الحصة الواحدة إلى 200 ريال.
وأضاف المرشد خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدروس الخصوصية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة “كورونا” واعتماد نظام التعليم عن بُعد، لذا أصبح عليها إقبال شديد من معظم الأسر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تلك المهنة مربحة جداً ويجب على أبناء الوطن العمل بها، مبيناً أن بعض المهن يتحفظ البعض على العمل بها بسبب انتشار “ثقافة العيب”.
الكاتب الصحافي عبدالرحمن المرشد: “المدرس الخصوصي أو المدرسة” يدخل شهريا من (30 إلى 40 ألف ريال شهرياً).. وأتساءل لماذا أبناء الوطن لا نجدهم في هذه المهنة؟!@almarshad_1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LkoJaC8uLs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2022
100 مليون ريال تُنفق على الدروس الخصوصية..
الكاتب الصحافي عبدالرحمن المرشد: الدروس الخصوصية انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وساعد في ذلك ظروف الجائحة، وأصبحت مهنة مربحة جدا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ThaPC5ksxe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2022